Бубнов: с ужасом жду игру «Спартака» с «Ливерпулем»

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль», который пройдёт 26 сентября. Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.
«Пропущенные голы «Спартака» в матче с «Анжи» — это полная безответственность. Казалось, «Анжи» доведёт матч до победы, но на последних минутах Фибель допустил индивидуальную ошибку. Можно говорить, что «Спартак» отскочил. Теперь с ужасом жду игру красно-белых с «Ливерпулем», учитывая группу атаки англичан. Может быть очень много голов.
«Ливерпуль» тоже не так надёжно играет, но они действуют на другом уровне, у них другое давление. Сможет ли «Спартак» оказать давление с учётом имеющегося состава? Уже ясно, что Зе Луиш не будет играть, Промес — тоже, а эти игроки могли бы создать это давление», — сказал Бубнов в эфире «8-16».