Президент ФНЛ сравнил «Зенит» и «Спартак» по популярности в России

Глава ФНЛ Игорь Ефремов поделился мнением о том, какая из команд в стране популярнее — «Зенит» или «Спартак».
«Если оценивать объективно, то, наверное, «Спартак». Красно-белые больше по времени находятся наверху, поскольку вы помните, что «Зенит» в 90-е годы вообще играл во втором дивизионе. Когда Мутко за него взялся, он, слава богу, начал потихоньку возрождаться.
Сейчас новая история при поддержке «Газпрома» и руководителей. Безусловно, «Зенит» уверенно наступает на пятки. Но мне видится, что если брать в целом по стране, то, конечно, «Спартак» популярнее. Недаром придумали, что «Спартак» — это народная команда», — сказал Ефремов в эфире телепередачи «Футбол России».
Широков: сейчас я не вижу команды, способной помешать «Зениту» стать чемпионом