Румменигге: мне не страшно за будущее «Баварии»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге доволен развитием и философией клуба. Немецкий гранд, в частности, не следует примеру некоторых европейских клубов и не тратит баснословных сумм на приобретение футболистов.
«Конечно, посредством инвесторов в футболе можно иметь больше шансов на успехи. Но для этого необходимы и другие факторы. Футбол является головоломкой, в которой нужно сочетать друг с другом некоторые вещи. Однако мне не хотелось бы критиковать другие клубы. Каждый, в том числе и «Бавария», имеет собственную философию. Мы очень довольны философией «Баварии» как на поле, так и вне его. Так что мне не страшно за будущее «Баварии», — цитирует Румменигге интернет-портал Goal.
Румменигге поддержал идею закрытия трансферного окна 31 июля во всех чемпионатах