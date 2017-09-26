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Матьё рассказал, как можно пытаться нейтрализовать Месси

26 сентября 2017, вторник. 08:41 Футбол

Бывший защитник «Барселоны» Жереми Матьё, защищающий ныне цвета лиссабонского «Спортинга», поделился мнением о том, как можно действовать против нападающего каталонской команды Лионеля Месси. Матьё подчеркнул, что футболист сборной Аргентины всегда непредсказуем в своих действиях.

«Какой трюк можно делать против Месси? Ничего не надо делать. Это сложно, поскольку никогда не знаешь, что он может предпринять. Нужно находиться от Месси на дистанции одного метра, не бросаться на него и ожидать его следующих действий», — приводит слова Матьё Marca.

Матьё: если буду праздновать гол в ворота «Барселоны», то из-за Бартомеу
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Спортинг Лиссабон ФК Барселона Жереми Матьё Лионель Месси
Новости. Футбол
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