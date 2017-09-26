Обамейянг купил «Ламборгини» стоимостью £ 150 тыс.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг приобрёл новый автомобиль. В преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом» габонский футболист опубликовал в «Инстаграме» фото нового авто — Lamborghini Murcielago. Оценивается автомобиль в £ 150 тыс (около € 170,5 тыс).
Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 26 сентября. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Обамейянга.
Цорк: Обамейянг полезен не только «Боруссии» и его болельщикам