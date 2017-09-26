Ракитич: нам не следует обманываться насчёт «Реала», скоро они встанут на ноги

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отметил, что ему и его партнёрам по команде не надо питать иллюзий относительно слабых результатов мадридского «Реала» в домашних матчах нынешнего сезона. По итогам трёх встреч на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Зинедина Зидана заработали всего два очка.
«Никто не ожидал, что после 6-го тура национального первенства у нас будет семь очков преимущества над «Реалом». Однако нам не следует обманываться насчёт этого. Чемпионат только начинается. Помните, как нас разнёс «Реал» в августе? Мы казались самой слабой командой, а они оставляли впечатление неприкосновенных. У них был небольшой спад, но скоро они встанут на ноги», — приводит слова Ракитича Bernabeu Digital.
Во встречах Суперкубка Испании с «Реалом» сине-гранатовые на своём поле проиграли со счётом 1:3, а на выезде пропустили 2 гола, не сумев в ответ забить ни одного.