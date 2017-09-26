Жардим: исход матча «Монако» — «Порту» будет зависеть от мелочей

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим считает, что исход матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Порту» будет зависеть от мелочей. Об этом специалист заявил на пресс-конференции в преддверии встречи.
«Порту» — превосходная команда. Она вот уже несколько туров возглавляет национальное первенство. У этой команды очень хорошие игроки и тренер, который мне очень нравится. Исход этого матча будет зависеть от мелочей.
Не думаю, что игровая схема повлияла на поражение «Порту» от «Бешикташа». «Порту» играл двумя форвардами, но и мы играли двумя форвардами в прошлом сезоне и дошли до полуфинала. Так что тактическая схема здесь ни при чём. «Порту» может сыграть и с одним, и с двумя нападающими. Всё будет зависеть от решения тренера», — цитирует Жардима пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Порту», который состоится сегодня, 26 сентября. Начало – в 21:45 мск.