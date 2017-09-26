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Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш оштрафован на € 12 тыс. за критику судей

26 сентября 2017, вторник. 12:54 Футбол

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне руководящий «Шанхай СИПГ», был оштрафован за критику судей в азиатской Лиге чемпионов. Об этом сообщает L’Equipe. Португальцу предстоит заплатить штраф в размере € 12 тыс.

Андре Виллаш-Боаш поставил под сомнение работу судей после ответного четвертьфинального матча азиатской Лиги чемпионов с «Гуанчжоу Эвергранд» (1:5). Первая встреча осталась за «Шанхай СИПГ» (4:0). В серии пенальти команда Виллаш-Боаша оказалась точнее (5:4) и вышла в полуфинал, однако после матча специалист сказал, что судейство было предвзятым и китайский клуб мог оказать мощное влияние на Азиатскую конфедерацию футбола.

В полуфинале «Шанхай СИПГ» сыграет против «Урава Ред Даймондс».

Виллаш-Боаш: «Гуанчжоу» мог подстроить ДТП перед автобусом «Шанхай СИПГ»
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Гуанчжоу Эвергранд Шанхай СИПГ Андре Виллаш-Боаш Китайский футбол
Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
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