Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш оштрафован на € 12 тыс. за критику судей

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне руководящий «Шанхай СИПГ», был оштрафован за критику судей в азиатской Лиге чемпионов. Об этом сообщает L’Equipe. Португальцу предстоит заплатить штраф в размере € 12 тыс.
Андре Виллаш-Боаш поставил под сомнение работу судей после ответного четвертьфинального матча азиатской Лиги чемпионов с «Гуанчжоу Эвергранд» (1:5). Первая встреча осталась за «Шанхай СИПГ» (4:0). В серии пенальти команда Виллаш-Боаша оказалась точнее (5:4) и вышла в полуфинал, однако после матча специалист сказал, что судейство было предвзятым и китайский клуб мог оказать мощное влияние на Азиатскую конфедерацию футбола.
В полуфинале «Шанхай СИПГ» сыграет против «Урава Ред Даймондс».
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