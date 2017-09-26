Бримсон: произошедшее в Марселе – большой успех для русских хулиганов

Известный британский писатель и сценарист, автор более 10 книг о фанатской культуре и футбольном насилии Дуги Бримсон прокомментировал произошедшие в 2016 году стычки в Марселе между русскими и английскими фанатами.
«Произошедшее во Франции – большой успех для русских хулиганов. Они мечтали доказать, что их культура победила британскую, – и они побили отцов на глазах у всего мира. Ну да, круто — только вся схватка не имела смысла, потому у ваших парней не было соперника.
Ваши парни — организованные, молодые и тренированные. Они будто готовились биться в клетке, только попали на улицы Марселя. Наш же актив давно невыездной, его контролирует полиция. Просто так повелось, что все болеют за клубы и ненавидят друг друга. Ну вот и в Марсель припёрлись кучки обычных чуваков из разных городов, которые просто бухали и хотели покуролесить, им по приколу было задираться. Но потом они попали под русских», — сказал Бримсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.