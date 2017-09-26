Нобоа рассказал, чем отличаются люди в России и Эквадоре

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, какие видит отличия между жителями России и Эквадора, а также назвал себя стопроцентным оптимистом.
«Самую большую разницу, на мой взгляд, делает погода. Эквадор — южная страна, а все южные люди очень позитивные. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, — каждому своё. У всех народов своя специфика, я уважаю всех одинаково. Ну и потом, конечно, у эквадорцев и россиян разная культура. Все же наши страны очень далеко друг от друга!
По жизни я стопроцентный оптимист. Всегда ищу позитив, даже в чём-то плохом. Нельзя зацикливаться на негативе, всегда надо находить положительные моменты», — цитирует хавбека пресс-служба «Зенита».
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