Шевченко: АПЛ – самая сложная лига в мире, Мората в ней хорошо адаптировался

Бывший нападающий «Челси», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлением от выступления форварда сборной Испании Альваро Мораты в английской Премьер-лиге. Минувшим летом Мората перешёл из «Реала» в «Челси».
«Я впечатлён его выступлением. Он хорошо смотрится. Премьер-лига – самая сложная лига в мире, в особенности для нападающих. Футбол здесь очень быстрый, в физическом плане непросто, но Мората хорошо адаптировался», — сказал Шевченко в интервью Goal.
В шести матчах текущего сезона АПЛ Альваро Мората забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.
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