Главный тренер «Спартака» Каррера — в сборной тренеров ЛЧ по версии УЕФА

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера включён в сборную тренеров Лиги чемпионов по версии УЕФА. Список из 11 специалистов был опубликован на официальной странице в «Твиттере».
Вратарь: Шенол Гюнеш («Бешикташ»).
Защитники: Массимо Каррера («Спартак»), Джованни ван Бронкхорст («Фейеноорд»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Дарко Миланич («Марибор»), Сержиу Консейсау («Порту»).
Полузащитники: Антонио Конте («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Диего Симеоне («Атлетико»), Зинедин Зидан («Реал»).
Нападающий: Эрнесто Вальверде («Барселона»).
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