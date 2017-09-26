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Главный тренер «Спартака» Каррера — в сборной тренеров ЛЧ по версии УЕФА

26 сентября 2017, вторник. 16:11 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера включён в сборную тренеров Лиги чемпионов по версии УЕФА. Список из 11 специалистов был опубликован на официальной странице в «Твиттере».

Вратарь: Шенол Гюнеш («Бешикташ»).
Защитники: Массимо Каррера («Спартак»), Джованни ван Бронкхорст («Фейеноорд»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Дарко Миланич («Марибор»), Сержиу Консейсау («Порту»).
Полузащитники: Антонио Конте («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Диего Симеоне («Атлетико»), Зинедин Зидан («Реал»).
Нападающий: Эрнесто Вальверде («Барселона»).

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть на странице УЕФА в «Твиттере».

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
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