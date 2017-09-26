Мостовой: ожидания от матча «Спартака» с «Ливерпулем» тревожные

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые примут «Ливерпуль».
«Ожидания от матча с «Ливерпулем» скорее тревожные, чем оптимистичные. Особенно после игры с «Анжи», в которой чудом спаслись. Пока не понимаю, за счёт чего «Спартак» может сегодня выиграть. Хотя чудеса случаются, бывает, что игры полностью переворачиваются, забиваются случайные голы. Самоотдача, родной стадион, болельщики – всё может сыграть. Но в футбольном плане преимуществ «Спартака» не вижу. К тому же у «Спартака» травмированы лидеры. Квинси Промес для красно-белых сейчас просто незаменим, это показала игра против «Кубани» в Кубке России. Он умеет то, на что другие просто не способны. И он, и Зе Луиш — огромная потеря для команды.
«Ливерпуль» победил в последней игре чемпионата Англии, забил три гола, хотя могли и больше. Этот состав у них довольно агрессивный и атакующий. Вряд ли мерсисайдцы сегодня недооценят «Спартак», это матч Лиги чемпионов. Тем более что «Ливерпуль» не сумел победить дома в прошлой игре и потерял очки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Спартак» — «Ливерпуль». Начало — в 21:45 мск.