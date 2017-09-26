«Арарат» подал жалобу в КДК на действия фанатов «СКА-Хабаровск» и «Торпедо»

Руководство московского «Арарата» приняло решение подать жалобы в КДК РФС на поведение болельщиков «СКА-Хабаровск» и столичного «Торпедо».
«На протяжении всего матча 1/16 финала Кубка России со «СКА-Хабаровск» болельщики гостей скандировали оскорбительные выражения в адрес игроков «Арарата» и главного тренера команды. В игре 10-го тура первенства ПФЛ с «Торпедо» болельщики московского клуба также оскорбляли футболистов (в частности Романа Павлюченко и Игоря Лебеденко) и главного тренера «Арарата» Александра Григоряна. Кроме того, во время владения мячом игроков «Арарата» сектор торпедовских фанатов неоднократно допускал нелицеприятные выкрики и так называемое «уханье», которое уже давно расценивается как расистское скандирование», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Арарата» в соцсети «ВКонтакте».