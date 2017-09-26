Болельщики «Спартака» на матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем» на стадионе «Открытие Арена» вывесили баннер, посвящённый Союзу европейских футбольных ассоциаций. Надпись на полотнище гласит: «UEFA mafia». Кроме того, были зажжены две дымовые шашки.
«Спартак» был наказан штрафом в размере € 60 тыс. и закрытием гостевого сектора на матче ЛЧ с «Севильей» из-за поведения болельщиков на игре с «Марибором» (1:1). Фанаты, располагавшиеся на гостевом секторе, зажгли несколько файеров и запустили на поле ракетницу, которая едва не попала в арбитра Дениза Айтекина.
Болельщики «Спартака» вывесили баннер «УЕФА мафия»
Фото: Алина Матинян
«Спартак»: клуб сделал всё возможное, чтобы наказание было минимальным