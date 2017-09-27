Ещенко: «Спартак» настраивался на победу, иначе зачем выходить на поле

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, который был отмечен УЕФА как ключевой игрок матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1), назвал ничейный результат встречи с мерсисайдцами закономерным.
«Мы не готовы играть в таком ритме. Выходили и настраивались на победу, иначе зачем выходить на поле? Хотя ничья — это закономерный результат.
Мы старались не оставлять противнику свободные зоны. Что касается выхода пяти соперников на двух, то нам нужно больше концентрации. Если не успеваешь, то надо фолить, чтобы такого не было», — передаёт мнение Ещенко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
УЕФА назвал Ещенко ключевым игроком матча «Спартак» — «Ливерпуль»