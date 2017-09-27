Глушаков — Реброву: мы с тобой! Ты наш красно-белый, всё будет хорошо

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поддержал получившего травму Артёма Реброва в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Голкипер получил повреждение в результате столкновения в своей вратарской с вингером мерсисайдцев Мохамедом Салахом и был вынужден покинуть поле в середине второго тайма.
«Старый, мы с тобой! Ты наш красно-белый, всё будет хорошо!», — написал Глушаков в своём инстаграме, прикрепив к сообщению символическую фотографию.
Посмотреть послание Глушакова Реброву можно в «инстаграме» полузащитника спартаковцев.
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