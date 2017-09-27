Бэйл не доиграл матч в Дортмунде из-за мышечных судорог

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл был вынужден досрочно завершить встречу с «Боруссией» в Дортмунде в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Открывший счёт в этом противостоянии валлиец покинул поле на 85-й минуте из-за мышечных судорог.
Медицинский штаб «Реала» сообщает, что именно судорогами в ноге была обусловлена эта замена, и Бэйл избежал серьёзного повреждения в Германии, пишет издание AS.
Гости из Мадрида нанесли поражение соперникам из Дортмунда со счётом 3:1. Помимо гола, валлиец стал автором результативной передачи на Криштиану Роналду.
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