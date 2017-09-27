Клопп — о матче со «Спартаком»: это была сумасшедшая игра

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку встрече со «Спартаком» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Мерсисайдцы нанесли восемь ударов в створ ворот, но добились лишь ничейного результата в Москве (1:1).
«Это была сумасшедшая игра. Иметь столько возможностей и не победить — это безумие, что я могу сказать. Мы создавали, создавали и создавали моменты, есть ли здесь место для критики? Мы попробовали всё, что у нас было, наши усилия были огромными. И мы должны продолжать делать то, что делаем», — отметил после матча Клопп в эфире BT Sport.
Хендерсон: в другой день «Ливерпуль» бы выиграл со счётом 3:0 или 4:0