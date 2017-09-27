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Диего Коста — «Челси»: вы все навсегда останетесь в моём сердце

27 сентября 2017, среда. 09:45 Футбол

Нападающий Диего Коста, который покинул «Челси» и в ближайшее время присоединится к «Атлетико», попрощался с лондонским клубом и его фанатами. Сообщение 28-летний испанец оставил на своей странице в «Инстаграме».

«Всё в этом мире имеет начало и конец. Моё время в «Челси» подошло к концу. Это были три замечательных года, которые я никогда не забуду.

Два титула чемпиона Англии, Суперкубок Англии, 120 матчей, 59 голов и 24 голевые передачи. Но всему этому пришёл конец, пусть и не так, как я того хотел.

Прекрасные болельщики, руководство клуба, товарищи по команде, администрация, все, кто имеет отношение к «Челси», вы навсегда останетесь в моём сознании, в моём сердце. Уверен, что они поймут причину, по которой этот цикл завершён. Я не могу потерять веру в себя. Спасибо «Челси» за всё», — говорится в сообщении.

Фото также можно посмотреть на странице Диего Косты в «Инстаграме».

Диего Коста стал игроком «Атлетико»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Челси Диего Коста Фото
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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