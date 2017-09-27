Шатов, Жирков и Лодыгин готовятся к матчу с «Реалом Сосьедад» в общей группе

«Зенит» в полном составе готовится к матчу 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».
Сегодня утром в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. На тренировке присутствовали все игроки основного состава, в том числе полузащитники Олег Шатов, Юрий Жирков, а также голкиперЮрий Лодыгин, не летавшие в Краснодар, на матч 11-го тура с ФК «Краснодар» (2:0).
Матч «Зенит» — «Реал Сосьедад» состоится 28 сентября. Начало — 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Шатов, Жирков и Лодыгин не полетели с «Зенитом» в Краснодар