Тухель отказался стать новым главным тренером «Вест Хэма»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отказался возглавить «Вест Хэм Юнайтед», где в ближайшее время может произойти отставка наставника Славена Билича.
Отмечается, что после неудачного старта лондонского клуба в новом сезоне руководство «Вест Хэма» уже активно ищет замену Биличу. Как сообщает Mirror, одним из кандидатов на этот пост был Тухель, но 44-летний специалист отказался от этой должности.
Ранее в СМИ сообщалось, что немец может возглавить другой английский клуб — «Челси». Тухель тренировал «Боруссию» с 2015 года и за это время выиграл Кубок Германии. Об отставке Тухеля было объявлено 30 мая 2017 года.
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