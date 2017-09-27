Симеоне: «Атлетико» и «Челси» похожи, но Конте не пытается скопировать наш стиль

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос, видит ли он сходство между его командой и «Челси», с которым мадридцам предстоит играть 27 сентября во втором туре группового турнира Лиги чемпионов, а также выделил в составе лондонцев Альваро Морату.
«Я не хочу сегодня говорить о Косте (испанец перешёл в «Атлетико». – Прим. «Чемпионата»), но расскажу про Морату. Он очень важный игрок для «Челси», который здорово проявил себя в Англии, знает, как работать с мячом, играть спиной к воротам.
Нынешний «Челси» отличается от команды 2014 года («Атлетико» обыграл лондонцев и вышел в финал ЛЧ. — «Прим. «Чемпионата»). Они более сбалансированы, много работают над игрой в обороне. Командой руководит топ-тренер, у которого есть своё видение футбола.
Сходства с «Атлетико»? Да, но это не значит, что способ игры Конте отражает способности нашей команды. Он не пытается копировать стиль «Атлетико». Он давно так играет. Аналогичным образом Конте руководил «Сиеной» и «Ювентусом», — цитирует Симеоне Football Espana.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Челси». Начало – в 21:45 мск.