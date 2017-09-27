Полузащитник «Арсенала» Озил провёл экскурсию по своему дому

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил провёл экскурсию по своему дому в Лондоне. Немецкий футболист, чей контракт с «канонирами» действует до лета 2018 года, выложил видео на своей официальной странице в «Инстаграме».
Во время экскурсии 28-летний футболист показал две свои машины, огромную коллекцию обуви, награды и собаку.
Месут Озил играет за «Арсенал» с 2013 года, куда перешёл из «Реала». Сумма сделки составила € 47 млн.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Инстаграме» Озила.
«Интер» не заинтересован в услугах Озила