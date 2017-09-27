«Интер» не заинтересован в услугах Озила

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не входит в сферу интересов «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.com. В прессе писали, что немец, чей контракт с «канонирами» действует до лета 2018 года, может продолжить карьеру в Италии, однако целью нерадзурри он не являлся.
Агент 28-летнего футболиста предложил услуги Озила нескольким итальянским командам, но все они отказались от варианта с переходом полузащитника сборной Германии. Камнем преткновения является зарплата Озила. В год хавбек зарабатывает € 8 млн.
Руководство «Арсенала» неоднократно пыталось продлить контракт с полузащитником, но безрезультатно.
Озил попал в сферу интересов «Интера»