Б. Игнатьев: что же, голову теперь Григоряну отрубить, что ли?

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал извинения главного тренера «Арарата» Александра Григоряна за неприличный жест, показанный им после матча ПФЛ «Арарат» — «Торпедо» (3:2).
«Извинения болельщикам Григоряну нужно приносить так же публично, как был показан жест. Важно, чтобы человек сам понял, какой заряд он несёт своими действиями, и в дальнейшем такого не повторял. Болельщик есть болельщик, и реагировать на то, что он делает, общественный человек не имеет права. Он должен увещевать, говорить, рассказывать, но ни в коей мере не поддаваться на провокации. Но что же, голову Григоряну теперь отрубить, что ли? Думаю, что факта освещения этой темы и принятых мер со стороны Григоряна и общественности достаточно, чтобы такая ситуация не повторялась», — сказал Игнатьев с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.