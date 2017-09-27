Сорокин: больших нареканий по подготовке Екатеринбурга к ЧМ-2018 у нас нет

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин ответил на вопрос о визите чиновников ФИФА на стадион в Екатеринбурге.
«В целом отмечаем высокую и хорошую динамику подготовки города к чемпионату мира. Здесь уже есть прекрасный аэропорт, вполне достаточно гостиниц. Мы видим, что полным ходом идут работы по благоустройству города. Поэтому больших нареканий к Екатеринбургу у нас нет», — сказал Сорокин в эфире телеканала «Россия 24».
Шестой визит ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдёт с 26 сентября по 5 октября