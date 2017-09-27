«Кайрат» — «Краснодар» — 2:2. Видеообзор матча Юношеской лиги УЕФА

«Краснодар» упустил победу над «Кайратом» в матче первого тура Юношеской лиги УЕФА. Встреча проходила в Алматах на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:2.
На гол Вячеслава Швырева на исходе получаса игры «быки» ответили точными ударами Ивана Игнатьева и Даниила Уткина в концовке первого тайма.
На 61-й минуте Артём Голубев получил вторую жёлтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. Удержать победу «Краснодар» не сумел — на 83-й минуте отличился Нуралы Алип, принеся своей команде ничью.
Видеообзор матча доступен в «твиттере» РФПЛ.
«Краснодар» упустил победу над «Кайратом» в Юношеской лиге УЕФА