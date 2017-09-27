Габриэл Жезус: я не вёл переговоров с «Манчестер Сити» о новом контракте

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус сообщил, что ничего не знает о слухах, согласно которым руководство клуба начало переговоры с его представителями о новом соглашении с улучшенными условиями и предложило заработную плату в размере £ 70 тыс. (около € 80 тыс.) в неделю.
«Я не вёл переговоров, ничего не знаю об этом. Клуб не говорил со мной об этом, мой агент — тоже, поэтому ничего не изменилось. Моя задача сейчас — помочь „Манчестер Сити“, — цитирует Жезуса Sky Sports.
Нынешнее соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до лета 2021 года.
«Манчестер Сити» предложил Жезусу новый контракт на улучшенных условиях