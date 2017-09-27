Неймар, Кавани и Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Баварией»

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Баварии» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдёт сегодня, 27 сентября, на стадионе «Парк де Пренс».
В стартовом составе парижан в нападении с первых минут выйдут форварды Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.
«ПСЖ»: Ареола, Т. Силва, Д. Алвес, Курзава, Маркиньос, Рабио, Т. Мотта, Верратти, Кавани, Мбаппе, Неймар.
«Бавария»: Ульрайх, Алаба, Киммих, Зюле, Х. Мартинес, Толиссо, Алькантара, Видаль, Хамес Родригес, Мюллер, Левандовски.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Бавария». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.