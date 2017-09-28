Головин: считаю, ЦСКА играл с «Манчестер Юнайтед» более-менее нормально

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Я считаю, играли более-менее нормально. Были хорошие подходы в первом тайме, пару раз не забили — Дзагоев и Чалов, спас вратарь. Пропустили ненужные голы. Можно сказать, сами себе привезли пенальти, махнули в центре защиты, когда нам забили на дальней штанге. И я думаю, что счёт не по игре.
Конечно, уровень отличается от чемпионата России, и в первые минуты было тяжело приспособиться к таким скоростям. Честно говоря, не знаю, почему не получилось наладить игру в центре поля. Пытались прессинговать, но не шли все вместе, кто-то один выпадал — и тем самым нас просто вскрывали. Мы постараемся поскорее забыть этот матч, найти положительные моменты и двигаться дальше, не думать об этом», — сказал игрок в эфире «Матча».