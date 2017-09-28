Мхитарян: не знаю, что случилось с ЦСКА, «МЮ» не ждал такой лёгкой победы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы не ожидали такого счёта и не ожидали, что забьём три гола в первом тайме и ещё один во втором. Не знаю, что случилось с ЦСКА, мы не ждали такой легкой победы. Но мы заслужили её сегодня. Был ли пенальти? Оппонент сделал подкат, я поставил ногу, он коснулся меня и вот пенальти.
У ЦСКА ещё есть шанс пройти дальше. У них будет ещё две игры с «Базелем». Если они в них возьмут шесть очков, то у них всё может получиться. Я желаю им только удачи.
Видел много армянских флагов. Спасибо всем армянам, которые пришли на матч и поддерживали меня. Надеюсь, мой гол порадовал их. Я постараюсь продолжать в том же духе.
Я очень рад, что сегодня провёл 50-й матч за «МЮ». Рад, что сумел забить, но самое главное это то, что мы добились важной победы. Три очка, добытые сегодня, нам сильно пригодятся в турнирной борьбе в группе», — передаёт слова Мхитаряна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.