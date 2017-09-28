Янг: «Манчестер Юнайтед» не ехал в Москву за лёгкими очками

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (4:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
“Сегодня мы были сильны как команда. Внутри коллектива присутствует здоровая конкуренция, поэтому мы и играем так хорошо. Если в составе есть более 20 игроков, стремящихся попасть в стартовый состав, они тренируются и играют так, чтобы произвести впечатление на тренера. Сегодня на поле были хороши и те, кто стартовал, и те, кто вышел на замену. Мы постараемся перенести отличную игру на ближайший тур в Англии. Сегодня мы забили много голов, но могли забить и ещё больше. Очень жаль, что пропустили в концовке – но мы не ехали в Москву за лёгкими очками.
Я очень рад, что вернулся в команду после травмы. Приятно, что тренер мне доверяет, и мне кажется, я оправдываю его доверие. Постараюсь как можно скорее войти в ритм.
Наша цель – добиться успеха как в Англии, так и на международной арене. Да, мы уже стали обладателями Кубка лиги в прошлом сезоне. Но если в этом сезоне удастся повторить успех и добавить к нему кубок страны и Лигу чемпионов, будет великолепно. Все стремятся к этому», — передаёт слова Янга корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.