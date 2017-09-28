Неймар назван лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Бавария»

Нападающий «ПСЖ» Неймар признан лучшим игроком домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (3:0) по версии УЕФА.
Бразильский форвард провёл на поле все 90 минут, став автором гола и результативной передачи. Теперь в его активе два забитых мяча и два голевых паса в двух играх турнира.
Парижане лидируют в турнирной таблице группы B с шестью очками. У «Баварии» и «Селтика» — по три очка, а у «Андерлехта» — ноль. Следующий матч подопечные Унаи Эмери проведут на выезде с «Андерлехтом».
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