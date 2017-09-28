Эмери: теперь «ПСЖ» можно назвать фаворитом группы

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал победу команды над «Баварией» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Нашей целью была победа и приближение к выходу в плей-офф. Мы лидируем в группе, хотим занять первое место, но впереди ещё четыре матча. Теперь нас можно назвать фаворитами группы. „Селтик“ сегодня также набрал три очка, но „ПСЖ“ — фаворит.
Мне понравился футбол команды. Мбаппе быстро адаптируется, демонстрирует страсть и помогает команде расти. Мы брали Килиана для того, чтобы он помог „ПСЖ“ стать сильнее и сам вырос. Он провёл превосходный матч», — приводит слова Эмери AFP.
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