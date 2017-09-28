Геркус: слухи о моём конфликте с Сёминым — глупости, клевета и наветы

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слухи о своём конфликте с главным тренером команды Юрием Сёминым.
«Я на своей должности отвечаю за развитие клуба и за его результат. У меня персональных интересов нет. Конечно, мы все не железные люди, у меня тоже есть эмоции, но при принятии решений я ими не руководствуюсь. Хотел бы ещё раз опровергнуть все эти слухи. Они являются глупостями, клеветой и наветами. Любое слово выбирайте. В рабочих отношениях — будь то тренер, игрок или любой другой член коллектива — я придерживаюсь исключительно профессиональных критериев. В данный момент главный тренер удовлетворяет требованиям, которые перед ним ставятся. Мы очень благодарны Юрию Павловичу. Очень довольны его работой», — приводят слова Геркуса «Известия».
Ранее в СМИ сообщалось о встрече Геркуса с болельщиками в начале августа, где президент якобы критиковал методы работы Сёмина и прогнозировал осенний спад.
«В том, как это было подано, есть определённый перегиб, который я списал на эмоциональность излагавших содержание нашей беседы. Наверное, между нами бывали, бывают и будут разночтения в определённых вопросах. При этом я в любых дискуссиях с огромным уважением отношусь к позиции Юрия Павловича, и главное — мы работаем на один результат, добиваемся его. Мы все сконцентрированы на том, чтобы выступить максимально хорошо», — добавил Геркус.