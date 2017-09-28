Альба: Вальверде не вмешивается в то, что происходит в раздевалке «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба адресовал слова похвалы главному тренеру команды Эрнесто Вальверде. Альба подчеркнул, что в нынешнем сезоне сине-гранатовые в большей степени демонстрируют командную игру, чем в предыдущем. Альба дал понять, что немалую роль в этом играет именно Вальверде.
«В этом сезоне «Барселона» играет как команда. Можно сказать, что мы сейчас – отличная команда, все футболисты работают и играют с полной отдачей. Вальверде не вмешивается в то, что происходит в раздевалке «Барселоны». И это напоминает мне мой первый сезон в этом клубе», — приводит слова Альбы испанское интернет-издание Sport.
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