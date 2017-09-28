Румменигге: в матче с «ПСЖ» наша команда не была «Баварией»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал матч группового этапа Лиги чемпионов между немецким грандом и «ПСЖ». Играя на выезде, подопечные Карло Анчелотти потерпели болезненное поражение со счётом 0:3.
«В матче с «ПСЖ» наша команда не была «Баварией». Так что мы должны как можно скорее вновь стать «Баварией», которая производит фурор в Германии и за границей», — приводит слова Румменигге интернет-издание Sport1.
Некоторые эксперты выразили удивление составом мюнхенцев в матче с парижанами, однако Анчелотти считает, что ничего рискованного в его решениях не было.
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