Гюндоган: «Манчестер Сити» готов к матчу с «Челси» и намерен доказать это

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Встреча состоится 30 сентября и пройдёт на «Стэмфорд Бридж».
«Это будет большой матч, но мы чувствуем, что готовы. Нам предстоит сыграть против чемпионов Англии, но «Манчестер Сити» намерен доказать, что готов к таким играм, и надеюсь, для нас это будет удачная встреча.
«Манчестер Сити» по-прежнему есть над чем работать. Если вы спросите тренера, он скажет, что всегда есть что улучшить. Но у нас отличная команда, хорошие футболисты. Нам просто нужно доказывать это каждый матч», — цитирует Гюндогана Daily Mail.
В преддверии очного матча «Манчестер Сити», набрав 16 очков, занимает 1-е место в АПЛ, а «Челси» (13 пунктов), расположился на 3-й позиции. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».