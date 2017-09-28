Нападающий «Челси» Батшуайи пошутил над Диего Костой после матча с «Атлетико»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи после матча второго тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1) пошутил над бывшим одноклубником Диего Костой, который перешёл в мадридский клуб. Батшуайи, ставший автором победного гола, на своей странице в «Твиттере» опубликовал фото вместе с нападающим «матрасников» Фернандо Торресом и Костой, подколов последнего.
«Большая честь встретиться с одним из лучших нападающих, за игрой которого я наблюдал, когда был моложе. И нет, это не Диего», — отметил Батшуайи.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть на странице Батшуайи в «Твиттере».
Гол Батшуайи на 94-й минуте принёс «Челси» победу в матче с «Атлетико»