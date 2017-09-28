Вратарь сборной Хорватии Субашич успеет восстановиться к матчу с Украиной

Травмированный основной голкипер сборной Хорватии Даниэль Субашич сообщил, что его восстановление после повреждения проходит быстрее, чем ожидалось, и он будет готов к предстоящим матчам отборочного раунда чемпионата мира 2018 года со сборными Финляндии (6 октября) и Украины (9 октября).
«Изначально врачи прогнозировали, что на полное восстановление мне потребуется три-четыре недели. Но уже через 11 дней после повреждения я начал тренироваться в общей группе своих партнёров по «Монако».
Думаю, уже в эти выходные я буду готов сыграть в Лиге 1. Могу сказать точно, к октябрьским поединкам сборной против Финляндии и Украины я буду в полном порядке», — приводит слова Субашича «Команда №1» со ссылкой на издание Arenasportera.
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