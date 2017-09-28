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Неймар – о конфликте с Кавани: журналисты говорят о вещах, о которых не знают

28 сентября 2017, четверг. 17:22 Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар положил конец разговорам о его конфликте с партнёром по команде Эдинсоном Кавани. Всё началось после матча 6-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:0). Сначала Неймар исполнил штрафной удар вместо Кавани, а позже уругваец не позволил бразильцу пробить пенальти.

«Журналисты придумывают много историй, слишком много говорят о вещах, которые не знают, о которых не имеют понятия. Они пытаются попасть в раздевалку и в конечном итоге говорят о том, чего нет», — цитирует Неймара ESPN GB.

Неймар извинился перед игроками «ПСЖ» за инцидент с Кавани
Источник: ESPN GB Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ Неймар Эдинсон Кавани
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
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