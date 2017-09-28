Навас: «Рубин» всю неделю работает над тем, как вскрыть оборону «Амкара»

Защитник «Рубина» Сесар Навас высказался о неудачах команды в последних матчах, рассказал о своей физической форме, а также поделился ожиданиями от матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с пермским «Амкаром», который состоится в Казани 30 сентября.
«Понятно, что не самая приятная ситуация для клуба, но нужно понимать, что в футболе так происходит: ты можешь быть лучше соперника и проиграть. В двух последних матчах у нас была возможность забить, в чём-то мы были лучше. Но, к сожалению, это футбол. Естественно, мы всю неделю работали, чтобы показать положительный результат в матче с «Амкаром».
Я себя чувствую на сто процентов. Уже с первого дня, когда приехал, чувствовал себя на сто процентов.
Понятно, что «Амкар» — сложный соперник. Скорее всего, в гостевой игре они постараются удержать нулевой счёт. Именно с такими соперниками самое сложное – забить первый гол, после чего, скорее всего, пойдёт легче. Всю неделю работаем над тем, как вскрывать оборону «Амкара», — приводит слова Наваса официальный сайт «Рубина».