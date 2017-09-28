«Астана» и «Славия» сыграли вничью в матче Лиги Европы

Закончился матч 2-го тура группы A Лиги Европы сезона-2017/18 между казахстанской «Астаной» и чешской «Славией». Игра, прошедшая на стадионе «Астана-Арена», завершилась вничью со счётом 1:1.
На 18-й минуте Майкл Нгаду-Нгаджуй вывел «Славию» вперёд, а в конце первого тайма Марин Томасов счёт сравнял. Во второй половине голов забито не было.
В другом матче этой группы сегодня позже сыграют «Маккаби» из Тель-Авива и «Вильярреал».
Турнирное положение в группе A: 1. «Славия» — 4 очка (2 матча); 2. «Вильярреал» — 3 (1); 3. «Астана» — 1 (2); 4. «Маккаби» — 0 (1).