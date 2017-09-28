Фанаты «Фастава» скандировали «УЕФА — мафия!» перед началом игры с «Локомотивом»

Болельщики чешского «Фастава», прибывшие в Москву на матч группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом», перед началом встречи на стадионе «РЖД Арена» оскорбляли УЕФА.
Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин, фанаты «Фастава» скандировали «УЕФА — мафия!».
Напомним, что фанаты «Спартака» на матче группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) вывесили баннер с такими же словами.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц ранее сообщил, что «Спартак» может быть оштрафован за данный баннер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Фастав».