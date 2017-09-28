У игрока «Манчестер Сити» Менди разрыв передней крестообразной связки колена

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте сообщил, что у защитника Бенжамена Менди диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Повреждение французский футболист получил в первом тайме матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:0) 23 сентября.
29 сентября 23-летнему Менди в Барселоне будет сделана операция. Клуб пожелал ему скорейшего выздоровления.
Менди пополнил состав «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. «Горожане» заплатили за защитника «Монако» £ 52 млн (около € 57 млн) в качестве компенсации.
Защитник «Манчестер Сити» Менди может пропустить весь сезон из-за травмы