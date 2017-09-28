Ригони — о пяти аргентинцах в стартовом составе: давно хотели и ждали этого

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал домашнюю победу над «Реалом Сосьедад» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы. Сегодня в стартовом составе «Зенита» впервые вышли все пятеро аргентинцев, которые перешли в команду летом, — Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Себастьян Дриусси и Ригони.
«Мы готовились к этому матчу, изучали игру соперника. Знали, что они играют агрессивно и что нам тоже нужно играть агрессивно. Мы действовали в атакующей манере, провели хороший матч, сделали для победы всё, что должны были. Быстрый гол обычно всегда раскрепощает команду, помогает действовать более расслаблено. Так вышло и сегодня. После быстрого гола играть стало легче. Мы знаем, что они очень любят контролировать мяч, держать его у себя, и мы понимали, что если будем лишать их этого, то будем иметь преимущество. У нас в каждой атаке получались опасные моменты, нам удалось сбить их с ритма, разрушить их план и в результате добиться успеха.
Само собой, тренер был очень доволен. Шесть очков в двух первых матчах — это именно то, что нужно, то, чего мы хотели. Мы все довольны, но надо продолжать работать дальше и развивать дальше наши успехи. Пять аргентинцев в стартовом составе? Мы давно хотели и ждали этого момента — когда мы все одновременно появимся на поле. Мы прекрасно понимаем друг друга, отлично читаем друг друга, поэтому у нас у всех получился замечательный матч», — заявил Ригони в видеоинтервью, опубликованном на официальном канале «Зенита» в YouTube.