Хавбек «Зари» Харатин: мы заслужили фарт, всех поздравляю с победой в Бильбао

Полузащитник «Зари» Игорь Харатин, ставший автором победного гола в ворота «Атлетика» (1:0) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, поделился впечатлениями от успеха в Бильбао.
«Сейчас у нас очень положительные эмоции. Мы очень долго готовились к этой победе. Очень счастливы, что сегодня победили. Думаю, мы нашли свою игру ещё два матча назад в чемпионате. Мы неплохо играли, но не было трёх очков. Однако сейчас мы выиграли, и мы счастливы.
«Атлетик» — команда топ-уровня, они очень хорошо играют с мячом, соперники больше контролировали мяч. Нам было трудно. Конечно, где-то нам повезло, у них было много моментов. Но мы заслужили фарт, поэтому всех поздравляю с победой», — сказал герой встречи в эфире украинского телеканала «Футбол 1».