Маркос Льоренте: «Золотого мяча» достоин Роналду, он и выиграет трофей

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте не сомневается в том, кто больше всех заслуживает «Золотого мяча». Льоренте назвал нападающего «Королевского клуба» Криштиану Роналду.
«Это лёгкий вопрос, ответить на него не трудно. «Золотого мяча» достоин Роналду, он и выиграет трофей», — приводит слова Льоренте Bernabeu Digital.
Относительно себя самого Льоренте сказал: «Одна из моих целей, конечно же, в том, чтобы играть за сборную Испании. Но в команде очень сильные футболисты и высокая конкуренция, буду двигаться вперёд шаг за шагом».
Ранее Льоренте продлил контракт с испанским грандом до лета 2021 года.