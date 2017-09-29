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Маркос Льоренте: «Золотого мяча» достоин Роналду, он и выиграет трофей

29 сентября 2017, пятница. 08:28 Футбол

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте не сомневается в том, кто больше всех заслуживает «Золотого мяча». Льоренте назвал нападающего «Королевского клуба» Криштиану Роналду.

«Это лёгкий вопрос, ответить на него не трудно. «Золотого мяча» достоин Роналду, он и выиграет трофей», — приводит слова Льоренте Bernabeu Digital.

Относительно себя самого Льоренте сказал: «Одна из моих целей, конечно же, в том, чтобы играть за сборную Испании. Но в команде очень сильные футболисты и высокая конкуренция, буду двигаться вперёд шаг за шагом».

Ранее Льоренте продлил контракт с испанским грандом до лета 2021 года.

Источник: Bernabeu Digital Сообщить об ошибке
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Криштиану Роналду Золотой мяч
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
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