Дзола: на сегодняшний день Мората не достиг уровня Диего Косты

Бывший футболист лондонского «Челси» Джанфранко Дзола считает, что клуб поступил правильно, расставшись с нападающим Диего Костой, который пополнил ряды мадридского «Атлетико». Косту Дзола сравнил с экс-форвардом «Реала» Альваро Моратой, который с нынешнего сезона защищает цвета «Челси».
«У меня нет никаких сомнений насчёт того, что уход Косты из «Челси» был наилучшим решением. Возможно, у него есть проблемы, но ни одна команда не сформирована лишь для одного футболиста. На сегодняшний день Мората не достиг уровня Косты. В плане техники это отличный игрок и обладает многими качествами. Он играл в таких командах, как «Ювентус» и «Реал», но никогда не мог укрепить свои позиции. И мне хотелось бы знать причину этого», — цитирует Дзолу Sky Sports.